В 30 км от Стокгольма обнаружено судно-близнец знаменитой шведской Vasa

Судно-близнец культового шведского корабля Vasa был обнаружен морскими археологами в Ваксхольме, примерно в 30 километрах от Стокгольма, сообщил в понедельник Музей затонувших кораблей.

Корабль, названный Äpplet (буквально «Яблоко»), был построен в 1629 году тем же кораблестроителем, что и «Ваза», через год после того, как культовый корабль затонул во время своего первого рейса.

«С помощью Äpplet мы можем раскрыть ключевой элемент головоломки, связанной с развитием шведского кораблестроения», — сказал в пресс-релизе один из археологов, ответственных за раскопки, Джим Ханссон.

«Это позволит нам понять, как военные корабли превратились из таких неустойчивых, как «Ваза» в гигантские, способные осуществлять навигацию и контролировать Балтийское море», — сказал он, добавив, что шведский флот был решающим фактором в том, что королевство утвердило себя как великая держава в 17 веке.

По данным музея, огромные обломки корабля впервые увидели в декабре 2021 года в проливе Ваксхольм недалеко от Стокгольма. «Впечатляющая конструкция и размеры казались очень знакомыми. В нас проснулась надежда найти одно из судов, похожее на «Вазу», — добавляет Джим Ханссон.

Хотя части бортов корабля отвалились, корпус сохранился вплоть до нижней орудийной палубы. Отколовшиеся элементы выявили канонерские лодки на двух уровнях. Дальнейшее изучение обломков весной 2022 года выявило детали корабля, который до сих пор видели только на «Вазе».

Названный в честь одного из шведских королей, Vasa изначально задумывался как символ шведской военной мощи. Судно, гордость шведского королевства, находившегося в полном расцвете в 17 веке, затонуло во время своего первого плавания в водах шведской столицы в 1628 году из-за ошибок проектирования, из-за которых оно не могло плавать. Корабль проплыл всего километр и был вытащен в 1961 году, а сейчас выставлен в музее в Стокгольме, одном из самых популярных туристических мест города.