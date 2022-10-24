Jerusalem Post: Израиль уничтожил 90% военной инфраструктуры Ирана в Сирии

Израильская армия уничтожила около 90% военной инфраструктуры Ирана в Сирии и закрыла маршруты поставок оружия из Ирана в эту страну, пишет в воскресенье, 23 октября газета Jerusalem Post.

Пути контрабанды оружия по морю, воздуху и суше уничтожены, а возможности его производства режимом президента Сирии Башара Асада ограничены.

Сирийская армия часто использовала те же заводы, что и Иран и "Хизбалла" (шиитская политическая и военная организация, основанная Хусейном аль-Мусави, лидером "Амал").

Jerusalem Post пишет, что россияне якобы используют иранские дроны-камикадзе "Шахед-136".

Хотя Израиль, зависящий от России в плане возможности воздушных ударов по Сирии, отклонил запрос Украины на средства противовоздушной обороны, он предоставил Украине разведданные, необходимые для уничтожения дронов.

Информация призвана помочь более эффективно отслеживать их, что может ускорить их лучшую нейтрализацию, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью New York Times.