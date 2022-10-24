Богомаз: взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о срабатывании бомбы на участке железной дороги в регионе.

Поздно вечером 24 октября губернатор Брянска Александр Богомаз опубликовал сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что на отрезке железнодорожных путем между населёнными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неопознанное взрывное устройство.

По словам Богомаза, в результате взрыва бомбы было повреждено железнодорожное полотно, однако сам взрыв не причинил вреда мирным гражданам.

Также Александр Богомаз утверждает, что лицо, установившее взрывное устройство на железной дороге, будет выявлено только по итогам расследования.