Жанель Монэ получила награду «Первопроходец» на 40-й ежегодной премии Outfest Legacy Awards
Жанель Монэ вручили награду как первопроходцу ЛГБТК сообщества за особые заслуги.
Outfest — это ежегодный праздник, посвященный ЛГБТК-сообществу в кино- и телеиндустрии, который включает в себя живые выступления музыкальных гостей, специальные выступления уважаемых авторов и признание влиятельных новаторов в Голливуде.
Параллельно с музыкальной карьерой Монэ собирается сыграть главную роль в фильме Netflix «Стеклянный лук: Загадка достать ножи», продолжении фильма «Достать ножи» 2019 года режиссера Райана Джонсона.
В приветственной речи Монэ сказала, что чувствует себя, как будто в церкви, и находится среди людей, которые видят, чувствуют и понимают ее.
Опубликовано: Светлана Репина
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