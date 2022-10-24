Жанель Монэ получила награду «Первопроходец» на 40-й ежегодной премии Outfest Legacy Awards

Жанель Монэ вручили награду как первопроходцу ЛГБТК сообщества за особые заслуги.

Outfest — это ежегодный праздник, посвященный ЛГБТК-сообществу в кино- и телеиндустрии, который включает в себя живые выступления музыкальных гостей, специальные выступления уважаемых авторов и признание влиятельных новаторов в Голливуде.

Параллельно с музыкальной карьерой Монэ собирается сыграть главную роль в фильме Netflix «Стеклянный лук: Загадка достать ножи», продолжении фильма «Достать ножи» 2019 года режиссера Райана Джонсона.

В приветственной речи Монэ сказала, что чувствует себя, как будто в церкви, и находится среди людей, которые видят, чувствуют и понимают ее.