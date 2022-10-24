Илон Маск жестко ответил чемпиону по шахматам Гарри Каспарову
Генеральный директор SpaceX резко ответил на критику самого титулованного шахматиста планеты.
Гендиректор SpaceX Илон Маск резко отреагировал на критику бывшего чемпионами мира и самого титулованого шахматиста планеты Гарри Каспарова о мирном урегулировании конфликта в Украине.
в утреннем американском шоу CNBC Squawk Box Каспаров заявил: "Почему люди, живущие в особняках Кремниевой долины учат Украину, как вести свои дела?". Критика затронула и Илона Маска.
"Пусть он и играет в шахматы не хуже моего телефона, по сути - он идиот!", - написал миллиардер с своем Twitter.
Обращаясь к Каспарову в следующем твите Маск добавил: "У меня нет своего дома, а тем более особняка, придурок!".
Опубликовано: Максим Алексеев
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