Выходец из Индии возглавит правительство Великобритании
2022-10-25 00:01
Риши Сунак станет новым премьер-министром и главой Консервативной партии Великобритании
Выходец из семьи пенджабских индусов Риши Сунок 25 октября будет принят с аудиенцией королем Карлом III и станет новым премьер-министром и главой правящей Консервативной партии Великобритании.
"Риши Сунак отправится на аудиенцию с королем Карлом III, где ему предложат сформировать кабинет министров", - сообщает BBC.
Телеканал также уточняет, что исполняющая обязанности премьер-министра Лиз Трасс официально покинет свой пост.
Опубликовано: Максим Алексеев
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