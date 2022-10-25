Выходец из Индии возглавит правительство Великобритании

Риши Сунак станет новым премьер-министром и главой Консервативной партии Великобритании

Выходец из семьи пенджабских индусов Риши Сунок 25 октября будет принят с аудиенцией королем Карлом III и станет новым премьер-министром и главой правящей Консервативной партии Великобритании.

"Риши Сунак отправится на аудиенцию с королем Карлом III, где ему предложат сформировать кабинет министров", - сообщает BBC.

Телеканал также уточняет, что исполняющая обязанности премьер-министра Лиз Трасс официально покинет свой пост.