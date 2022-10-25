Белый дом назвал Конгрессу условие для переговоров с Россией

Группа американских конгрессменов направила в администрацию Байдена письмо, в котором предложила провести переговоры с Россией об урегулировании кризиса на Украине.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби ответил, что переговоры возможны только при участии Украины.

При этом он подчеркнул, что украинская сторона к этому пока не готова. Он заявил, что переговоры с Россией без участия Киева вестись не будут.

Кирби сказал, что президент Украины Зеленский хочет положить конец боевым действиям, но не считает, что сейчас подходящее время для переговоров с Путиным.