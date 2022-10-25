В Японии не стали оценивать заявления России о создаваемой Киевом «грязной бомбе»

Глава МИД Японии не стал оценивать заявления России о создаваемой Киевом «грязной бомбе».

25 октября РИА Новости сообщили, что Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси отвечая на вопросы журналистов газеты "Иомиури" заявил, что обвинения со стороны РФ по поводу использования Киевом грязной бомбы такие страны, как США, Великобритания и Франция уже заявили, что эти обвинения России являются ложными и любые подобные заявления должны быть отвергнуты.

Однако Хаяси отказался давать какие-либо предварительные оценки относительно этих заявлений, но указал, что не исключается тот факт, что российская сторона может использовать это как оправдание для дальнейшей эскалации ситуации, поэтому Япония намерена пристально следить за развитием ситуации с высокой долей обеспокоенности.