Не закрывается глаз: у Кэтти Перри возможен частичный паралич лица

Популярная американская певица напугала своих поклонников во время выступления: веко ей приходилось поднимать руками.

Кэти Перри поразила своих поклонников странной мимикой. Во время концерта один глаз певицы периодически сам по себе закрывался. И, чтобы его открыть, звезде приходилось на него нажимать, сообщает 5-tv.ru.

Зрители теряются в догадках: в чем причина? По одной из версий, исполнительницу могли подвести слишком тяжелые накладные ресницы.

Но не исключено, что у Кэтти нервный тик, а то и - частичный паралич лица. Или артистка так вжилась в кукольный образ, что "немного перестаралась"?

Озадачило фанатов также платье возлюбленной актера Орландо Блума. Оно было украшено… жестяными банками.

Издание напомнило, что Перри известна своими эпатажными выходками. Однажды певица выступала, стоя на рулонах туалетной бумаги.