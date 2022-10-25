Президент Германии Штайнмайер прибыл в Киев впервые с начала спецоперации
2022-10-25 08:40
Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер посетил столицу Украины с рабочим визитом.
Утром 25 октября немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев с необъявленным визитом, который является первым после старта российской специальной военной операции.
Ожидается, что Штайнмайер встретится с Владимиром Зеленским в офисе президента Украины, где политики обсудят усиление сотрудничества между Берлином и Киевом в условиях военного кризиса.
Примечательно, что ранее Зеленский запретил Франку-Вальтеру Штайнмайеру посещать Украину, обвинив его в связях с Владимиром Путиным, чем вызвал большой скандал, после чего отказался от своих слов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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