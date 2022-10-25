Шри-Ланка увеличила срок действия визы для россиян

Шри-Ланка продлила срок действия визы для российских туристов с месяца до полугода.

25 октября РИА Новости сообщили со ссылкой на туроператора "Интурист", что кабинет министров Шри-Ланки дал разрешение на продление электронного разрешения путешествия до 180 дней, взимая 35 долларов США за один раз с целью продвижения индустрии туризма и такая схема будет действительна до 25 июня 2023 год.

Отмечается, что сейчас спрос на Шри-Ланку бьет все рекорды и пользуются популярностью не только вылеты на чартерах из Москвы и регионов, но и на стыковочных рейсах иностранных авиакомпаний и отечественного "Аэрофлота".