Шри-Ланка увеличила срок действия визы для россиян
2022-10-25 08:56
Шри-Ланка продлила срок действия визы для российских туристов с месяца до полугода.
25 октября РИА Новости сообщили со ссылкой на туроператора "Интурист", что кабинет министров Шри-Ланки дал разрешение на продление электронного разрешения путешествия до 180 дней, взимая 35 долларов США за один раз с целью продвижения индустрии туризма и такая схема будет действительна до 25 июня 2023 год.
Отмечается, что сейчас спрос на Шри-Ланку бьет все рекорды и пользуются популярностью не только вылеты на чартерах из Москвы и регионов, но и на стыковочных рейсах иностранных авиакомпаний и отечественного "Аэрофлота".
Опубликовано: Елена Калиновская
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