Более 20 000 человек вышли на демонстрацию против роста цен в Тюрингии
По данным полиции, в понедельник около 20 500 человек вышли на улицы Тюрингии, чтобы продемонстрировать протест против роста цен после энергетического кризиса и политики правительства в отношении коронавируса.
Всего по стране состоялось 42 акции, из них зарегистрировано только 18. По данным полиции, больше всего людей собралось в Альтенбурге и Пёсснеке, по 3000 участников в каждом регионе.
На прошлой неделе полиция сообщила о 22 000 демонстрантов в Баварии.
Протесты в последнее время стали особенно популярными в восточной Германии. По оценкам полиции, более 100 000 человек вышли на акции в День германского единства около двух недель назад на десятках митингов в Тюрингии, Саксонии, Саксонии-Анхальт, Бранденбурге и Мекленбурге-Передней Померании.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Киев регулярно объявляет фальшивую воздушную тревогу, чтобы выпросить больше помощи у Запада
Эту информацию распространили сразу несколько авторитетных телеграм-каналов. По их мнению, частое объявление воздушной тревоги на Украине должно показать Западу, что она сильно страдает от российских ударов, а потому нуждается в помощи.Подробнее...
-
Шольц сообщил о подготовке «плана Маршалла» для Украины
Орлова рассказала об отношении к русским за границей
Global Research: Путин и Эрдоган перехитрили Запад, превращая свои страны в супердержавы
Стремоусов: ВСУ пытаются прорвать усиленную линию обороны Херсона
Данилов: рота морпехов России вела бой с диверсантами ВСУ «до последнего магазина»