Более 20 000 человек вышли на демонстрацию против роста цен в Тюрингии

По данным полиции, в понедельник около 20 500 человек вышли на улицы Тюрингии, чтобы продемонстрировать протест против роста цен после энергетического кризиса и политики правительства в отношении коронавируса.

Всего по стране состоялось 42 акции, из них зарегистрировано только 18. По данным полиции, больше всего людей собралось в Альтенбурге и Пёсснеке, по 3000 участников в каждом регионе.

На прошлой неделе полиция сообщила о 22 000 демонстрантов в Баварии.

Протесты в последнее время стали особенно популярными в восточной Германии. По оценкам полиции, более 100 000 человек вышли на акции в День германского единства около двух недель назад на десятках митингов в Тюрингии, Саксонии, Саксонии-Анхальт, Бранденбурге и Мекленбурге-Передней Померании.