Экоактивисты подали жалобу в Еврокомиссию на польскую угольную шахту в Турове
Ассоциация охраны окружающей среды и природы Саксонии (BUND) утверждает, что подала жалобу на угольную шахту в Польше в Европейскую комиссию вместе с партнерскими организациями.
Организация объявила во вторник, что Комиссия должна начать производство по делу о нарушении чешско-польского соглашения по угольной шахте Туров в Польше.
Угольная шахта влияет на водоснабжение района. Шахта, управляемая PGE между чешскими, немецкими и польскими общинами, привела к резкому повышению уровня грунтовых вод. В таких городах, как Циттау, дома людей начали разрушаться, в стенах появятся трещины.
По данным BUND, правительство Чехии игнорирует экологическую катастрофу.
«Правительство Чехии согласилось на незаконную ситуацию на своей территории и утратило способность что-либо с этим делать», — заявила Петра Каленска, юрист из Общества Фрэнка Смелого. Теперь только Еврокомиссия может обеспечить справедливость.
Опубликовано: Тарас Медведев
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