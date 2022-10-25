Экоактивисты подали жалобу в Еврокомиссию на польскую угольную шахту в Турове

Ассоциация охраны окружающей среды и природы Саксонии (BUND) утверждает, что подала жалобу на угольную шахту в Польше в Европейскую комиссию вместе с партнерскими организациями.

Организация объявила во вторник, что Комиссия должна начать производство по делу о нарушении чешско-польского соглашения по угольной шахте Туров в Польше.

Угольная шахта влияет на водоснабжение района. Шахта, управляемая PGE между чешскими, немецкими и польскими общинами, привела к резкому повышению уровня грунтовых вод. В таких городах, как Циттау, дома людей начали разрушаться, в стенах появятся трещины.

По данным BUND, правительство Чехии игнорирует экологическую катастрофу.

«Правительство Чехии согласилось на незаконную ситуацию на своей территории и утратило способность что-либо с этим делать», — заявила Петра Каленска, юрист из Общества Фрэнка Смелого. Теперь только Еврокомиссия может обеспечить справедливость.