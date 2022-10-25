В Польше полиция изъяла 15 тонн угля неизвестного происхождения

Полицейские арестовали 43-летнего мужчину в Вальбжихе, который прятал почти 15 тонн угля неизвестного происхождения.

В помещении была найдена дробилка для угля. Как сообщил корреспондент Polsat News, службы устанавливают, занимался ли мужчина распространением. В ходе обыска также были обнаружены наркотики.



Сырье, вероятно, было незаконно добыто из одного из мест раскопок в этом районе. Во время обыска сотрудники изъяли 340 мешков, в которых находилось 15 тонн угля и дробилку для угля.

Сказал представитель пресс-службы Марцин Свежи.

Офицеры также обнаружили большое количество наркотиков в виде каннабиса, метамфетамина и таблеток МДМА.

Прокуратура предъявила мужчине обвинение в хранении и распространении психотропных и наркотических веществ.

Мужчине грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.