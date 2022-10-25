В Польше полиция изъяла 15 тонн угля неизвестного происхождения
Полицейские арестовали 43-летнего мужчину в Вальбжихе, который прятал почти 15 тонн угля неизвестного происхождения.
В помещении была найдена дробилка для угля. Как сообщил корреспондент Polsat News, службы устанавливают, занимался ли мужчина распространением. В ходе обыска также были обнаружены наркотики.
Сырье, вероятно, было незаконно добыто из одного из мест раскопок в этом районе. Во время обыска сотрудники изъяли 340 мешков, в которых находилось 15 тонн угля и дробилку для угля.
Сказал представитель пресс-службы Марцин Свежи.
Офицеры также обнаружили большое количество наркотиков в виде каннабиса, метамфетамина и таблеток МДМА.
Прокуратура предъявила мужчине обвинение в хранении и распространении психотропных и наркотических веществ.
Мужчине грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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