«Известия»: Zara остаётся в России с названием «Новая мода»

Испанский ритейлер одежды Zara остаётся на российском рынке с названием «Новая мода».

25 октября интернет-издание «Известия», ссылаясь на осведомлённый источник, сообщило о том, что руководство испанской компании Inditex, владеющей сетью магазинов одежды Massimo Dutti, Bershka, Zara, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe, приняло решение касательно судьбы своих активов на территории России.

Согласно данным источника, магазины Zara останутся на российском рынке, но под названием «Новая мода», где не будут представлены все коллекции испанского ритейлера одежды.

Отмечается, что всего на территории России останутся 4 магазина, руководить которыми будет бизнесмен из Ливана.