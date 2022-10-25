Помощники шерифа Лос-Анджелеса чернокожего мужчину и приставляют пистолет

Вирусное видео показывает, как помощники шерифа Лос-Анджелеса избивают чернокожего мужчину и приставляют пистолет к его голове, казалось бы, без причины.

Видео было опубликовано в Twitter в среду, 19 октября, в 1 час ночи Сериз Касл, журналисткой-расследовательницей из Лос-Анджелеса.

Андерсон, который, как полагают, работал вышибалой в Inglewood's Good Batch Lounge, по сообщениям, потерял зрение во время ссоры.

Хотя она не объясняет, почему офицеры вступили в конфронтацию с Андерсоном (упомянув только, что они “подъехали и начали избивать” охранника), Касл идентифицирует одного из двух офицеров как заместителя Родригеса.

Она написала в Твиттере:

“Помощник шерифа Родригес и его напарник подъехали и начали избивать Блейка. С тех пор он потерял зрение в глазу. В настоящее время ему предъявлено обвинение в нападении на полицейский участок за это ”.