Adidas прекращает сотрудничество с Канье Уэстом за антисемитизм

2022-10-25 14:15

После антисемитских высказываний Канье Уэста производитель спортивных товаров Adidas прекратил сотрудничество с рэпером, также известным как Ye.

«Недавние заявления и действия Йе неприемлемы, ненавистны и опасны», — говорится в заявлении Adidas.

«Adidas не терпит антисемитизма или любых других форм разжигания ненависти», — добавили в компании.

Напомним, что высказывания музыканта были признаны официально антисемитскими.

Опубликовано: Тарас Медведев