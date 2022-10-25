Adidas прекращает сотрудничество с Канье Уэстом за антисемитизм
2022-10-25 14:15
После антисемитских высказываний Канье Уэста производитель спортивных товаров Adidas прекратил сотрудничество с рэпером, также известным как Ye.
«Недавние заявления и действия Йе неприемлемы, ненавистны и опасны», — говорится в заявлении Adidas.
«Adidas не терпит антисемитизма или любых других форм разжигания ненависти», — добавили в компании.
Напомним, что высказывания музыканта были признаны официально антисемитскими.
Опубликовано: Тарас Медведев
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