Глава Еврокомиссии: цель Брюсселя конфисковать активы России

Урсула фон дер Ляйен заявила о цели Брюсселя конфисковать замороженные активы России для направления их на восстановление Украины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о цели Брюсселя конфисковать замороженные активы России для направления их на восстановление Украины.

"Конфискация российских активов является целью Брюсселя, но для этого нужна правовая база. Юридически это сделать будет очень непросто", - сказала она.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на конфискации активов России. Его поддержал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.