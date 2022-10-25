Глава Еврокомиссии: цель Брюсселя конфисковать активы России
2022-10-25 14:43
Урсула фон дер Ляйен заявила о цели Брюсселя конфисковать замороженные активы России для направления их на восстановление Украины.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о цели Брюсселя конфисковать замороженные активы России для направления их на восстановление Украины.
"Конфискация российских активов является целью Брюсселя, но для этого нужна правовая база. Юридически это сделать будет очень непросто", - сказала она.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на конфискации активов России. Его поддержал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Опубликовано: Максим Алексеев
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