Пушкин, Лермонтов Гоголь и другие классики вряд ли бы стали известны в современном мире

Современные литераторы считают, что родись сегодня такие великие классики, как Пушкин, Лермонтов, Есенин и Гоголь — вряд ли они бы стали известны, так как уравнение «гений всегда и везде гений» сейчас не работает.

Рэй Брэдбери говорил, что цифровые технологии рассеивают и разделяют внимание человека, так как интернет дает множество бесполезной информации, которую люди поглощают целыми днями вместо того, чтобы прочесть хорошую книгу или заняться собой. Все просто: все хотят получить ответ здесь и сейчас и, как правило, на бесполезные вопросы.

Вряд ли современники зачитывались бы стихами или длинными литературными произведениями, зная «заключение и смысл» заранее, которые бы показала поисковая выдача.

Если переместиться на 200 лет назад, то в России больше 70% людей не умели читать и писать, да и книг выходило мало, так как производство было весьма затратным процессом.

Сегодня книгам сотни замен, например, аудиокниги или музыка, кино, другие развлечения. Другими словами, их практически не читает не только интеллигенция, но и общество в целом.

При огромном выборе и индивидуальном потреблении контента, вряд ли «вчерашние классики» смогли бы стать знаменитыми записывая прекрасные стихи о природе, любви и красоте.