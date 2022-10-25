Глава МАЭ: миру жизненно необходимо поступление нефти из России

Глава Международного энергетического агентства заявил о необходимости поступления российской нефти на мировой рынок.

Глава Международного энергетического агентства заявил Фатих Бирол необходимости поступления российской нефти на мировой рынок, сообщает информационное агентство Reuters.

"Мыру нужна российская нефть. Без нее удовлетворить растущий спрос будут невозможно", - сказал глава МЭА.

Фатих Барол подчеркнул, что в 2023 году потребление нефти вырастет на 1,7 миллионов баррелей в сутки. Поэтому значение поставок нефти из России будут только возрастать.