В Германии пожарные освободили раненую змею-эскулапа из тормозной системы автомобиля

Во вторник, 25 октября пожарные освободили змею, попавшую в автомобильный тормоз в Буденхайме (район Майнц-Бинген).

Однако после акции змею-эскулапа пришлось усыпить ветеринару из-за полученных травм, как сообщил во вторник представитель добровольной пожарной команды.

Сообщается, что владелица автомобиля заметила, что полоз выглядывает из-за обода ее автомобиля.

Змея-эскулап одна из крупнейших видов змей в Европе, она может достигать 2, 5 метра в длину и не ядовита.