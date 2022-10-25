В Германии пожарные освободили раненую змею-эскулапа из тормозной системы автомобиля
2022-10-25 15:36
Во вторник, 25 октября пожарные освободили змею, попавшую в автомобильный тормоз в Буденхайме (район Майнц-Бинген).
Однако после акции змею-эскулапа пришлось усыпить ветеринару из-за полученных травм, как сообщил во вторник представитель добровольной пожарной команды.
Сообщается, что владелица автомобиля заметила, что полоз выглядывает из-за обода ее автомобиля.
Змея-эскулап одна из крупнейших видов змей в Европе, она может достигать 2, 5 метра в длину и не ядовита.
Опубликовано: Тарас Медведев
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