«Восставшие ученые» провели почти двое суток приклеенными к полу в музее «Porsche» без света и тепла

Активисты, приклеившиеся в музее немецкого производителя авто, осудили «лицемерие» управляющего музеем «Porsche».

Акция должна была быть символической, но не возымела должного эффекта. Десяток активистов экологической группы «Восстание ученых» приклеились скотчем к полу музея Porsche в немецком Вольфсбурге в среду, 19 октября. Тем самым они требовали декарбонизации немецкого автомобильного сектора.

Однако директор музея не захотел слушать требования климатических активистов. Проигнорировав их присутствие, мужчина покинул место происшествия, сообщает швейцарское Blick, оставив активистов без отопления и света.

Чиновник, наконец, вызвал полицию, в результате чего демонстранты застряли на земле возле автомобилей почти на 42 часа, без возможности сходит в туалет.

В Твиттере Джанлука Гримальда, один из ученых, руководивших акцией, сожалеет о «лицемерии» директора заведения, который тем не менее разрешил им, по его словам, провести демонстрацию.