Приходько заявила, что её история с Меладзе была грязнее, чем у Лорак
2022-10-25 15:56
Украинская певица Анастасия Приходько пожаловалась, что её история с продюсером Константином Меладзе была грязнее, чем у Ани Лорак и Оли Поляковой.
Экс-участница "Фабрики звезд 7" из Украины Анастасия Приходько после проекта сотрудничала с продюсером Константином Меладзе.
Недавно Анастасия призналась, что работать с продюсером ей было очень тяжело. В то время артистка пережила что-то страшное, но речь не идёт о домогательствах со стороны Меладзе.
Рассказывать о том, какое именно событие произошло с ней, исполнительница не стала, заявив, что не выносит, когда её жалеют.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Приходько заявила, что её история с Меладзе была грязнее, чем у Лорак
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