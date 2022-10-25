Экс-солистка «Тату» Лена Катина: от скромной девушки до жены миллионера
Дмитрий Спиридонов пригласил певицу выступить на его дне рождения, и с этого момента пара не расставалась, а минувшим летом оформила брак.
В свое время озорные девушки-подростки из группы "Тату" смогли подняться на вершину рейтинга. И запомнились миллионам поклонников, как яркие, ни на кого не похожие артистки и вокалистки.
Юля Волкова при этом казалась дерзкой, а Катя Ленина - более скромной и сдержанной. Когда пути звезд разошлись, зрители активнее следили за судьбой Юли, про Лену долгое время было немного информации. А потом стало известно, что рыжая красавица вышла замуж за миллионера!
Как вообще сложилась ее судьба? Обе девушки - из хороших московских семей. Отец Юли занимался бизнесом, а Лены - был продюсером группы "Дюна", а также автором песен для многих известных исполнителей.
Слава Катиной далась нелегко - уже в 18 лет, после яркого взлета, ей пришлось посещать психолога, чтобы восстановить расшатавшуюся нервную систему.
Если Юля быстро вышла замуж, то Лена не спешила искать свою половину, а продолжила заниматься музыкой сольно. Записывала песни, а потом уехала в США, где прожила 5 лет. Там вышла замуж - за словенского музыканта Сашо Кузмановича, родила сына Александра.
Но через 8 лет пара разошлась, Катина вернулась в Россию. Принимала участие в различных ТВ-шоу. А в прошлом году в передаче "Секрет на миллион" рассказала о своей новой любви - российском бизнесмене Дмитрии Спиридонове.
Он пригласил певицу выступить на дне рождения, и после этого они уже не расставались. Огорчал лишь один факт: у избранника онкология.
Минувшим летом влюбленные поженились, свадьба была скромной. По некоторым данным, 40-летний Спиридонов сейчас в ремиссии. Как и его 38-летняя жена, он верит в их общее счастливое будущее.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
Китайцы водят своих маленьких детей на поводке
Молоденькая красотка вышла за 89-летнего миллиардера, чтобы разбогатеть, но ушла из жизни вслед за ним
Шольц сообщил о подготовке «плана Маршалла» для Украины
Правительство Франции введет синюю карту чтобы заблокировать доступ несовершеннолетним к сайтам взрослого содержания
Киев регулярно объявляет фальшивую воздушную тревогу, чтобы выпросить больше помощи у Запада