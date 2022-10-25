Экс-солистка «Тату» Лена Катина: от скромной девушки до жены миллионера

Дмитрий Спиридонов пригласил певицу выступить на его дне рождения, и с этого момента пара не расставалась, а минувшим летом оформила брак.

В свое время озорные девушки-подростки из группы "Тату" смогли подняться на вершину рейтинга. И запомнились миллионам поклонников, как яркие, ни на кого не похожие артистки и вокалистки.

Юля Волкова при этом казалась дерзкой, а Катя Ленина - более скромной и сдержанной. Когда пути звезд разошлись, зрители активнее следили за судьбой Юли, про Лену долгое время было немного информации. А потом стало известно, что рыжая красавица вышла замуж за миллионера!

Как вообще сложилась ее судьба? Обе девушки - из хороших московских семей. Отец Юли занимался бизнесом, а Лены - был продюсером группы "Дюна", а также автором песен для многих известных исполнителей.

Слава Катиной далась нелегко - уже в 18 лет, после яркого взлета, ей пришлось посещать психолога, чтобы восстановить расшатавшуюся нервную систему.

Если Юля быстро вышла замуж, то Лена не спешила искать свою половину, а продолжила заниматься музыкой сольно. Записывала песни, а потом уехала в США, где прожила 5 лет. Там вышла замуж - за словенского музыканта Сашо Кузмановича, родила сына Александра.

Но через 8 лет пара разошлась, Катина вернулась в Россию. Принимала участие в различных ТВ-шоу. А в прошлом году в передаче "Секрет на миллион" рассказала о своей новой любви - российском бизнесмене Дмитрии Спиридонове.

Он пригласил певицу выступить на дне рождения, и после этого они уже не расставались. Огорчал лишь один факт: у избранника онкология.

Минувшим летом влюбленные поженились, свадьба была скромной. По некоторым данным, 40-летний Спиридонов сейчас в ремиссии. Как и его 38-летняя жена, он верит в их общее счастливое будущее.