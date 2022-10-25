Мерзликин высказался о покинувших Россию артистах

Актёр Андрей Мерзликин поделился мнением относительно покинувших РФ знаменитостей.

Звезда картины "Брестская крепость", актёр Андрей Мерзликин в эфире Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи" заявил, что не может понять покинувших РФ коллег.

Самого артиста мысли об отъезде из государства даже не посещали.

Мерзликин убеждён, что человек, критикующий что-либо, должен предложить нечто лучшее взамен.

Звезда экрана признался, что все его попытки переубедить коллег не увенчались успехом, по этой причине сейчас он не видит смысла в подобных дискуссиях.