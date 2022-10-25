Молоденькая красотка вышла за 89-летнего миллиардера, чтобы разбогатеть, но ушла из жизни вслед за ним

Вдова рассчитывала на наследство, но, как выяснилось, муж-миллиардер все оставил своему старшему сыну.

Об этом неравном браке в 1994 году писали многие СМИ Америки. Дело в том, что разница в возрасте между супругами была нереальной: более шестидесяти лет.

Миллиардер Джеймс Говард Маршалл II позвал замуж 26-летнюю модель и актрису Анну Николь Смит. Свадьба была королевской: сотни гостей, СМИ, звезды кино и эстрады.

Правда, жених в силу возраста и здоровья был в инвалидной коляске, зато невеста сияла. Джеймс до того был дважды женат, но и невеста успела побывать замужем и даже родить сына.

Но счастливы вместе были недолго: пожилой муж умер через год с небольшим после бракосочетания. Вдова рассчитывала на наследство, но, как выяснилось, муж-миллиардер все оставил своему старшему сыну.

В завещание не был включен даже младший сын миллиардера, не вошли туда и бывшие жены, а также молодая жена бизнесмена.

Но Анна не сдалась: она нашла второго сына покойного мужа, и объединилась с ним в борьбе за наследство. Начались многолетние суды, затянувшиеся на десять лет. Но в итоге ситуация разрешилась сама по себе: законный наследник Говарда в 2006-м ушел из жизни, и вдова наконец получила часть из его 3-миллиардного состояния.

Но радовалась недолго: годы судебных тяжб измотали модель, она много лет сидела на антидепрессантах. Увы - проблемы с психикой по этой же причине появились и у ее сына, который ушел из жизни.

Чтобы забыться, Анна вышла замуж за адвоката Говарда Стерна, защищавшем ее интересы в суде. Но спустя несколько месяцев смерть настигла уже ее саму.

В итоге адвокат стал обладателем уже ее наследства. Какой вывод? Погоне за деньгами молодая и красивая женщина подчинила всю свою жизнь, и потеряла то, что имела.