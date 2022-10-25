Фатеева сдала сына своей дочери-школьницы в детский дом

За Фатеевой смотрят сиделки, которые, по словам знаменитости, не раз обворовывали её.

Дочь Наташа, когда была ещё школьницей забеременела. Мать решила избавиться от ребёнка, но аборт было делать поздно. Она вынудила дочку сдать наследника в детдом.

Позднее родители отца ребёнка забрали мальчика из детского дома и воспитали, позже отец, вернувшись из армии, присоединился к воспитанию сына.

Молодой человек хотел жениться на дочке актрисы, но Фатеева категорически запретила делать это.

Наташа впоследствии вышла замуж, но матерью больше не стала, а её единственный сын так и остался жить с отцом и его родителями.