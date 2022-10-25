Фатеева сдала сына своей дочери-школьницы в детский дом
Актриса Наталья Фатеева сейчас одинока, а была 5 раз замужем. Дети не хотят общаться с ней, так как затаили обиду на мать.
Актриса Наталья Фатеева почти не выходит из квартиры, передвигаясь на костылях, но охотно даёт интервью журналистам, приезжающим к ней домой.
Ни дети, ни экс-мужья, которые ещё живы, не желают общаться со звездой советского кинематографа. Наследники актрисы, несмотря на болезнь матери, не навещают её.
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За Фатеевой смотрят сиделки, которые, по словам знаменитости, не раз обворовывали её.
Дочь Наташа, когда была ещё школьницей забеременела. Мать решила избавиться от ребёнка, но аборт было делать поздно. Она вынудила дочку сдать наследника в детдом.
Позднее родители отца ребёнка забрали мальчика из детского дома и воспитали, позже отец, вернувшись из армии, присоединился к воспитанию сына.
Молодой человек хотел жениться на дочке актрисы, но Фатеева категорически запретила делать это.
Наташа впоследствии вышла замуж, но матерью больше не стала, а её единственный сын так и остался жить с отцом и его родителями.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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