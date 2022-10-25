Персидская женщина времен правления династии Ахеменидов стала командующей царского полка

История сохранила имя Пантеи, женщины, которая во времена расцвета древнеперсидской империи стала основательницей царского полка.

Пантея отличалась невероятной красотой, поэтому, дабы не отвлекать воинов, ей приходилось прикрывать лицо. Но это отнюдь не умаляло высокого статуса этой женщины. Конечно, сегодня то, что она создала полноценное воинское подразделение, может вызывать немалое удивление, ведь восточные женщины воспринимаются как покорные тени своих мужей, отцов и братьев.

Но здесь важно знать реалии того исторического периода, когда это происходило. А статус женщин в Древней Персии в период правления династии Ахеменидов сильно отличался от более позднего периода. В том обществе женщины имели практически равные права с мужчинами. Особенно это касалось представительниц высших сословий и цариц. Многие персидские женщины наравне с мужчинами участвовали в военных походах и занимали командные должности.

Полк из шести тысяч наездников Пантеи Артешбод прославился в битве царя Кира за Вавилон в 539-м году до нашей эры. До этого ее воины помогли царю взять Опис и Сиппар. После захвата столицы и воцарения Кира, Пантея и ее супруг, также крупный военачальник, предложили царю создать особый царский полк из десяти тысяч отборных воинов, которые составят личную гвардию царя.

Такая необходимость была продиктована потребностью создать эффективную систему управления на захваченных территориях, которые были довольно значительными.

Набором солдат занялась сама военачальница. Девять тысяч человек были набраны из незнатных сословий, а тысяча из знати, и эта тысяча стала личной охраной Кира. Полк был легковооруженным. Оружие и обмундирование состояли из луков с тростниковыми стрелами, коротких копий, плетеных щитов и кожаных доспехов.

Такая комплектация вооружения подходила для решения задач широкого спектра, но вот на поле боя, где противником выступала более агрессивная и боеспособная фаланга греков или гоплитов, полк Пантеи едва ли мог составить серьезную конкуренцию.

По прошествии двух лет, когда полк был укомплектован, а все его солдаты, как следует обучены своей опытной военачальницей, эта элитная боевая единица поступила в полное распоряжение своего царя. А командование над ними возглавил супруг Пантеи Артешбод Ариасп.

Сами персы называли эту, по сути, национальную гвардию словом амтрака, но нам этот полк в большей степени известен, как бессмертные. Связано это в первую очередь с тем, что сведения об этой истории стали доступны благодаря греческому историку Геродоту. А он в свою очередь перепутал похожие по звучанию персидские слова, означающие товарищи и бессмертные.