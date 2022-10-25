Фальшивая корона: скандал вокруг «Мисс США 2022» продолжает нарастать

Конкурсантки рассказали, что организация "назначила" фавориткой Р'Бонни Гэбриэл еще до того, как она выиграла.

Когда мисс Техас, Р'Бонни Гэбриэл, получила корону на конкурсе Мисс США в этом году, поклонники конкурса сразу заметили кое-что другое. Вместо того, чтобы ее поздравить, другие конкурсантки ушли со сцены.

Шоковые волны рикошетом прокатились по сообществу конкурса с утверждениями участниц о том, что Габриэль, которая стала первой американкой филиппинского происхождения, завоевавшей корону, была удостоена победы до того, как конкурс официально выбрал своего победителя 3 октября.

"Многие девушки с самого начала чувствовали, что это был план организации, чтобы Р'Бонни победила, независимо от того, кто еще соревновался", - рассказала Insider мисс Миссури Микала Макги.

Макги, которая была одной из многих конкурсанток, ушедших со сцены после объявления победителя, сказала, что не собиралась "нокаутировать" Габриэля. "Это было сделано для того, чтобы показать, что у всех нас есть представление о том, что на самом деле происходит за кулисами", - сказала она.

Мисс Монтана, Хизер Ли О'Киф, рассказала "Доброе утро, Америка" что официальная тренерская школа Мисс США "спонсировала всех конкурсанток, но выделила гораздо более щедрую сумму Мисс Техас".

Как победительница конкурса "Мисс Техас 2022", Габриэль получила 10 000 долларов за услуги от Mia Beauté, основанной доктором Фи Нгуен, судьей государственного конкурса костюмов "Мисс США 2022".

Компания также разместила Габриэль на своей странице в Facebook за несколько месяцев до конкурса, а самая ранняя фотография ее была опубликована в мае 2021 года.

Третий инцидент также вызвал вопросы: На следующий день после того, как Габриэль выиграла "Мисс США", на странице курорта в Instagram был размещен рекламный ролик о том, как она проходит процедуры в спа-салоне Mia Beauté на курорте Низук в Канкуне, который является еще одним спонсором "Мисс США".

После церемонии организация "Мисс Вселенная" начала официальное расследование.