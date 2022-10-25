Обелиск Калигулы: исторический памятник, который никогда не разрушался

В центре Ватикана находится удивительный исторический памятник, возведенный еще римским императором Калигулой, и дошедший в первозданном виде до наших дней.

Если вам доведется быть в Риме и посетить Ватикан, то ваше внимание среди других красот древности неизбежно привлечет величественный обелиск, красующийся прямо на площади Святого Петра.

Этот удивительный исторический объект примечателен и тем, что никогда за многие столетия и тысячелетия не разрушался, несмотря на войны и государственные перевороты. Он помнит и Нерона, и своего создателя Калигулу, и Гая Юлия Цезаря.

История появления египетских обелисков в Риме начинается с периода правления императора Октавиана Августа. В настоящее время в Вечном городе насчитывается тринадцать таких объектов, и это больше, чем на их родине в Египте.

А обелиск, о котором мы говорим здесь, приказал привезти император Калигула. В период его правления территория современного Ватикана находилась за чертой города, и там располагались виллы знатнейших и богатейших римлян.

Там находились сады, которые принадлежали матери императора Агриппине, и это место Калигула облюбовал для своих поражающих роскошью гуляний и оргий. Обелиск призван был украсить личный цирк императора. По высоте он превышал все обелиски Октавиана, и составлял более двадцати пяти метров, а вес его достигал трехсот двадцати шести тонн.

Потребовалось построить специальный корабль, чудо тогдашней инженерной мысли, чтобы привезти обелиск в Рим. После установки на его навершие водрузили шар из металла диаметром восемьдесят с половиной сантиметров.

Позднее этот цирк перешел к другому императору, Нерону, который любил устраивать там скачки. Во время его правления случился пожар, за которым последовали массовые казни христиан. По легенде в некрополе, где хоронили казненных, почил и апостол Петр.

В четвертом веке нашей эры император Константин построил на этом месте церковь Святого Петра, а к пятому веку, сады Калигулы и Нерона были уже практически разрушены, и только обелиск величественно продолжал возвышаться над развалинами.

Рим пережил многое за столетия, но даже после нашествия варваров обелиск продолжал стоять. По легенде в шар на его вершине был помещен прах самого Гая Юлия Цезаря. В 1586-м году Папа Сикст Пятый инициировал реставрацию обелисков, и этот был перенесен на место перед базиликой Святого Петра. Перед этим шар с вершины был снят, и оказалось, что он не полый, и никакого праха Цезаря там не было, и быть не могло! Сегодня этот шар находится в Капитолийском музее, а на вершину обелиска был водружен крест, как символ торжества христианства над язычеством.