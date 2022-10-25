В Беларуси в 2023 году увеличатся расходы на социальную сферу

Правительство Беларуси приняло решение об увеличении расходов на социальную сферу в 2023 году.

25 октября премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко в ходе своего выступления на заседании Совета министров сообщил о том, что в 2023 году белорусское правительство сохранит социальную направленность республиканского бюджета страны.

Головченко добавил, что в следующем году финансирование социальной сферы увеличится на 17,5% по сравнению с текущим, в частности, рост расходов на здравоохранение составит 16%, на образование – 19%, на оплату труда в бюджетной сфере – 19,3%, на выплату пенсий – 16,5%, на социальные пособия – 15,8%.