Риши Сунак начал формировать кабинет министров с учетом близких союзников
Как сообщил офис на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне, Сунак намерен сохранить нынешнего министра финансов Джереми Ханта на ключевом посту, важном в условиях нынешнего кризиса.
Сунак назначил своего близкого союзника Доминика Рааба заместителем премьер-министра и министром юстиции.
55-летний Хант считается опытным и взвешенным политиком. Он находится в политическом центре консервативной партии. Бывший министр иностранных дел и здравоохранения был назначен всего 11 дней назад предшественницей Сунака, Лиз Трасс, в попытке успокоить финансовый беспорядок, вызванный ее спорными планами помощи и снижения налогов.
С момента своего назначения Хант отменил почти все объявленные Трасс снижения налогов и объявил о других сложных шагах. 31 октября он должен представить новые бюджетные мероприятия.
Рааб был министром иностранных дел с 2019 по 2021 год, а затем министром юстиции до сентября прошлого года. Он уже был вице-премьером и представлял Бориса Джонсона, когда тот был госпитализирован на несколько дней весной 2020 года из-за короновирусной инфекции.
Сообщается, что на своих постах остаются глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли и министр обороны Бен Уоллес.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Риши Сунак начал формировать кабинет министров с учетом близких союзников
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