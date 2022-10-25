Риши Сунак начал формировать кабинет министров с учетом близких союзников

Как сообщил офис на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне, Сунак намерен сохранить нынешнего министра финансов Джереми Ханта на ключевом посту, важном в условиях нынешнего кризиса.

Сунак назначил своего близкого союзника Доминика Рааба заместителем премьер-министра и министром юстиции.

55-летний Хант считается опытным и взвешенным политиком. Он находится в политическом центре консервативной партии. Бывший министр иностранных дел и здравоохранения был назначен всего 11 дней назад предшественницей Сунака, Лиз Трасс, в попытке успокоить финансовый беспорядок, вызванный ее спорными планами помощи и снижения налогов.

С момента своего назначения Хант отменил почти все объявленные Трасс снижения налогов и объявил о других сложных шагах. 31 октября он должен представить новые бюджетные мероприятия.

Рааб был министром иностранных дел с 2019 по 2021 год, а затем министром юстиции до сентября прошлого года. Он уже был вице-премьером и представлял Бориса Джонсона, когда тот был госпитализирован на несколько дней весной 2020 года из-за короновирусной инфекции.

Сообщается, что на своих постах остаются глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли и министр обороны Бен Уоллес.