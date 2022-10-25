Полиция Англии взяла на службу собаку-ищейку спермы

Полицейская собака, способная обнаруживать семенную жидкость, была принята в подразделение полицейских собак Чешира и Северного Уэльса.

Золотистый лабрадор Эйприл получила квалификацию полицейской собаки для обнаружения мест сексуальных преступлений после шестинедельного обучения у специалиста констебля Стива Ганна.

Теперь она - одна из трех собак в Великобритании, специально обученных обнаруживать семенную жидкость.

Обучение собаки было частью проекта по созданию судебно-розыскной собаки, который изначально был инициирован полицией Дербишира.

По словам представителей полиции, собака может обнаружить даже 0,016 мл семенной жидкости, после того, как она попала в организм.

Через 36 часов после возвращения с тренинга Эйприл был испытана на практике.

По мнению ведущего инструктора, констебль Дин Аллен, "Собаки могут определить наличие семенной жидкости в местах, где обычные приборы могут её не обнаружить. Как только собаки определят запах, этот кусок материала отправят в лабораторию, а извлеченная ДНК профилирована, что приведет к большему числу судебных преследований".

Полиция уверена, что использование специализированной собаки поможет посадить за решетку большее количество сексуальных преступников.