Полиция Англии взяла на службу собаку-ищейку спермы
Полицейская собака, способная обнаруживать семенную жидкость, была принята в подразделение полицейских собак Чешира и Северного Уэльса.
Золотистый лабрадор Эйприл получила квалификацию полицейской собаки для обнаружения мест сексуальных преступлений после шестинедельного обучения у специалиста констебля Стива Ганна.
Теперь она - одна из трех собак в Великобритании, специально обученных обнаруживать семенную жидкость.
Обучение собаки было частью проекта по созданию судебно-розыскной собаки, который изначально был инициирован полицией Дербишира.
По словам представителей полиции, собака может обнаружить даже 0,016 мл семенной жидкости, после того, как она попала в организм.
Через 36 часов после возвращения с тренинга Эйприл был испытана на практике.
По мнению ведущего инструктора, констебль Дин Аллен, "Собаки могут определить наличие семенной жидкости в местах, где обычные приборы могут её не обнаружить. Как только собаки определят запах, этот кусок материала отправят в лабораторию, а извлеченная ДНК профилирована, что приведет к большему числу судебных преследований".
Полиция уверена, что использование специализированной собаки поможет посадить за решетку большее количество сексуальных преступников.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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