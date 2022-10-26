Подразделения ПВО сбили четыре ракеты РСЗО HIMARS в районе Новой Каховки
2022-10-26 09:23
Российские подразделения противовоздушной обороны отразили ракетный удар со стороны украинской армии в районе Новой Каховки.
Украинская армия ночью наносила удары по городу Новая Каховка Херсонской области. Подразделениям противовоздушной обороны России удалось перехватить четыре ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS.
"Киевский режим продолжает наносить удары по инфраструктуре Херсонской области. Четыре ракеты выпущено по Новой Каховке. Российские ПВО все сбили", - сообщил представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось о нанесении ударов по городу артиллерийскими снарядами натовского калибра.
Опубликовано: Максим Алексеев
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