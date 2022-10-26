Новый прибор НАСА обнаружил точки выделения метана из космоса

Ученые НАСА, используя инструмент, предназначенный для изучения влияния пыли на климат, выявили более 50 горячих точек, выделяющих метан, по всему миру, что может помочь в борьбе с мощным парниковым газом.

НАСА сообщило во вторник, что его исследование источников минеральной пыли на поверхности Земли (EMIT) выявило более 50 “суперизлучателей” метана в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и юго-западе Соединенных Штатов с момента его установки в июле на борту Международной космической станции.

Недавно измеренные горячие точки метана — некоторые из них были известны ранее, а другие только что обнаружены — включают обширные нефтегазовые объекты и крупные свалки.

На сегодняшний день метан ответственен примерно за 30 процентов глобального повышения температуры.