США, Япония и Южная Корея готовят «беспрецедентный» ответ на ядерные испытания Северной Кореи

Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея предупредили в среду (26 октября), что северокорейское ядерное испытание вызовет «ответ беспрецедентной силы».

«Мы договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества (...), чтобы Северная Корея немедленно прекратила свою незаконную деятельность и возобновила переговоры о денуклеаризации», — заявил представитель Южной Кореи Чо Хён Дон.

«Все три страны согласились с необходимостью беспрецедентного силового ответа, если Северная Корея проведет седьмое ядерное испытание», — сказал он журналистам.

Заместитель министра иностранных дел Японии Такео Мори, в свою очередь, отметил, что «интенсификация ядерной и ракетной деятельности Северной Кореи (...) представляет собой явный и серьезный вызов для международного сообщества».

Сеул и Вашингтон неоднократно предупреждали, что Пхеньян может оказаться на грани проведения еще одного ядерного испытания, впервые с 2017 года, после серии запусков баллистических ракет в последние недели.