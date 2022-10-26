Германия прокладывает путь к легализации каннабиса для рекреационного использования
2022-10-26 13:13
Правительство Германии в среду, 26 октября, согласовало рамки легализации каннабиса для рекреационного использования взрослыми при условии одобрения европейским законодательством, заявил министр здравоохранения Карл Лаутербах.
Основные направления проекта направлены на то, чтобы поставить производство и торговлю каннабисом под «общественный контроль».
Планируется разрешить покупку и хранение максимально от 20 до 30 граммов для личного потребления, уточнил министр во время пресс-конференции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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