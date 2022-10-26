Треть россиян не имеет прав собственности на жилье

Каждый третий россиянин не имеет права собственности на какую-нибудь жилую недвижимость на территории России (28%).

Об этом говорится в результатах опроса ВЦИОМ.

Опрос проводился 15 октября.

В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет, об этом рассказали РБК.





