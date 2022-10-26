Треть россиян не имеет прав собственности на жилье
2022-10-26 14:10
Каждый третий россиянин не имеет права собственности на какую-нибудь жилую недвижимость на территории России (28%).
Об этом говорится в результатах опроса ВЦИОМ.
Опрос проводился 15 октября.
В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет, об этом рассказали РБК.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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