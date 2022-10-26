РВСН России отработали пуск межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и «Синева»

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил об успешном пуске межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и «Синева» в рамках учений «Гром-2022».

26 октября глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил об успешном проведении тренировки под руководством Верховного Главнокомандующего Владимира Путина по управлению ВС РФ в рамках учений «Гром-2022».

Шойгу отметил, что в ходе тренировки РСВН России были успешно отработаны пуски межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и «Синева» по полигону «Кура» на Камчатке в ответ на массированный ядерный удар противника.