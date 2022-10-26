Хотел пойти в хирурги: почему Нагиеву-младшему в детстве не нравилась профессия артиста

Кирилл с детства видел изнанку актерской жизни: обезумевших фанатов, преследователей, вымогателей, потому совсем не хотел идти по стопам знаменитого отца.

Сын актера Дмитрия Нагиева и певицы Алисы Шер Кирилл не мечтал о карьере артиста. Он родился в Петербурге, когда его родители только начинали свой путь к славе, и мальчика растили бабушка и дедушка.

Бабушка работала санврачом, и Кирилл мечтал стать хирургом. Дедушка привил внуку любовь к истории, и одно время Кириил хотел стать археологом.

Известность родителей только добавляла парню проблем: когда одноклассники узнали, кто его папа и мама, часто били и издевались, ведь Нагиев-старший нередко переодевался в женские платья для роли в «Модерне».

Кирилл с детства видел изнанку актерской жизни: обезумевших фанатов, преследователей, вымогателей, потому совсем не хотел идти по стопам отца. В списке его приоритетов было занятие хоккеем: в этом виде спорта Нагиев-младший видел настоящую мужественность.

Когда родители разошлись, подросток жил то с мамой, то с папой. В итоге талант взял свое: Кирилл в детстве проводил время за кулисами, был на съемочной площадке в роли «поднеси-подай». А когда исполнилось пятнадцать - дебютировал в сериале «Осторожно, Задов!», сыграл там эпизодическую роль санитара.

После дебюта записался в театральный кружок, стал петь в школьном хоре. И, получив аттестат зрелости, поступил в школу-студию МХАТ, затем перевелся в СПбГАТИ.

Еще в студенческие годы Кирилл Нагиев снялся в сериале «Папины дочки», затем последовали несколько эпизодических ролей в других фильмах.

В картине «Русский крест» он сыграл солдата Смирнова, в картине «Бригада: Наследник» – сына Саши Белого Фила. Следующей знаковой работой Кирилла Нагиева стал сериал «Принц Сибири», где парню досталась роль «альфа-самца» по имени Вадик.

Кирилл Нагиев вел программу «Ревизорро-шоу» вместе с Еленой Летучей, потом отправился в Индию, где снял пилотный цикл телепередачи под названием «Праздник каждый день».

Актер живет с любимой девушкой, графическим дизайнером Юлией Мельниковой. Пара вместе уже несколько лет.