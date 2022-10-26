Лариса Удовиченко заявила, что во Франции «скука смертная»

Звезда призвала не путать туризм и эмиграцию: одно дело прокатиться вдоль побережья Лазурного берега на автомобиле, и совсем другое жить там постоянно.

Лариса Удовиченко давно выпала из поля зрения общественности. На фоне этого даже стали появляться слухи, будто народная артистка России перебралась жить на Лазурный берег, сообщает Космополитен.

Как известно, у звезды есть свой дом в Ницце, и Удовиченко не скрывает, что иногда бывает во Франции. Но при этом призвала не путать туризм и эмиграцию.

«Даже если бы подарили мне на Лазурном берегу дом и обслугу, всё равно туда бы не переехала. Одно дело красиво проехать здесь на машине вдоль побережья, и совсем другое - жить постоянно. Скука смертная!» – сказала Лариса Ивановна в интервью КП.

Удовиченко также отметила, что имеет жилье в Болгарии. Актриса минувшее лето провела в курортном поселке Равда, в гости к ней приезжала Лариса Гузеева.

Единственная дочь Ларисы Удовиченко тоже живет за границей. Мария получила диплом Института моды и дизайна в Милане, а в прошлом году вышла замуж за итальянца Франческо Криусколи. 67-летняя актриса часто общается с зятем и с его родителями.