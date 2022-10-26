Тело индонезийской женщины было найдено внутри питона

Согласно местным сообщениям, женщина в индонезийской провинции Джамби была убита и целиком проглочена питоном.

Джахра, сборщица каучука, которой, как сообщается, за 50, в воскресенье утром отправилась на работу на плантацию каучука.

Она была объявлена пропавшей без вести после того, как не вернулась той ночью, и поисковые группы были отправлены на ее поиски. Через день жители деревни нашли питона с полным желудком.

«Жертва была найдена в желудке змеи», — сообщила местным СМИ начальник полиции Бетара Джамби AKP S Harefa, добавив, что на момент обнаружения ее тело выглядело практически неповрежденным.

Он также отметил, что муж жертвы в воскресенье вечером нашел часть ее одежды и инструментов, которые она использовала на каучуковой плантации, что побудило его вызвать поисковую группу.