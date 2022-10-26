Автоконцерн Ford покинул российский рынок
2022-10-26 18:08
Американский автоконцерн Ford продал свою долю акций в совместном предприятии «Соллерс» и ушел с российского рынка.
Автоконцерн Ford покинул российский рынок, продав свою долю собственности в совместном предприятии "Соллерс", сообщили в пресс-релизе американской компании.
"Ford Motor Company окончательно вышла из проведения всех операций в России путем продажи доли в 49% предприятию Sollers Ford", - говорится в публикации.
Российская компания "Соллерс Авто" занимается выпуском автомобилей в сотрудничестве с Ford, Mazda и Isuzu.
Опубликовано: Максим Алексеев
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