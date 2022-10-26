Автоконцерн Ford покинул российский рынок

2022-10-26 18:08

Американский автоконцерн Ford продал свою долю акций в совместном предприятии «Соллерс» и ушел с российского рынка.

Автоконцерн Ford покинул российский рынок, продав свою долю собственности в совместном предприятии "Соллерс", сообщили в пресс-релизе американской компании.

"Ford Motor Company окончательно вышла из проведения всех операций в России путем продажи доли в 49% предприятию Sollers Ford", - говорится в публикации.

Российская компания "Соллерс Авто" занимается выпуском автомобилей в сотрудничестве с Ford, Mazda и Isuzu.

Опубликовано: Максим Алексеев