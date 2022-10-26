Риши Сунак предпочел сохранить запрет на гидроразрыв пласта в Великобритании

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак продолжает очищать политику от ошибок своей предшественницы Лиз Трасс.



Мораторий на гидроразрыв пласта, который правительство Трасс хотело отменить из-за стремительного роста цен на энергоносители, остается в силе. Представитель правительства подтвердил это.

Сунак ранее указывал на этот шаг в парламенте. Его правительство придерживается предвыборной платформы Консервативной партии, сказал Сунак, отвечая на вопрос в Палате общин. В нем тори привержены остановке, введенной в 2019 году.

Фрекинг использует давление и химикаты для извлечения газа или нефти из слоев горных пород, что представляет опасность для окружающей среды.

Тогдашний премьер-министр Трасс и ее министр экономики Джейкоб Рис-Могг, ушедший в отставку после того, как Сунак был назначен премьер-министром, чуть более месяца назад объявили, что отменят запрет на гидроразрыв. По их мнению, для укрепления энергетической безопасности необходимо рассмотреть все варианты. Однако этот шаг также вызвал большие споры в Консервативной партии. Несколько депутатов-консерваторов указали, что люди в их округах выступают против этого метода.

Оппозиционная Лейбористская партия не доверяет развороту Сунака. На прошлой неделе лидер лейбористов по климату Эд Милибэнд заявил, что Сунак проголосовал против запрета на гидроразрыв пласта, который лейбористы внесли в парламент.