Американская компания Ford ушла с российского рынка

Американский производитель автомобилей Ford продал свои активы и ушёл с российского рынка.

26 октября пресс-служба американской автомобилестроительной компании Ford сообщила о своём окончательном решении уйти с российского рынка, однако сохранив за собой право выкупа активов в течение 5 лет.

Отмечается, что Ford Motor Company продала свою долю в размере 49% в совместном с российским производителям предприятии Sollers Ford, которое было создано в 2011 году.