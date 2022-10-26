Американская компания Ford ушла с российского рынка
2022-10-26 18:31
Американский производитель автомобилей Ford продал свои активы и ушёл с российского рынка.
26 октября пресс-служба американской автомобилестроительной компании Ford сообщила о своём окончательном решении уйти с российского рынка, однако сохранив за собой право выкупа активов в течение 5 лет.
Отмечается, что Ford Motor Company продала свою долю в размере 49% в совместном с российским производителям предприятии Sollers Ford, которое было создано в 2011 году.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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