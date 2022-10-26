Эксперты рассказали о самых полезных продуктах для сердца

Независимо от вашего возраста, важно беречь здоровье своего сердца. Это снизит риск различных заболеваний, таких как болезни сердца и инсульт.

Свекла:

“Свекла содержит множество витаминов и минералов, в том числе полезный для сердца калий, но она действительно сияет благодаря высокому содержанию нитратов в пище”, - говорит Келли Джонс, M.S., R.D.

Диетические нитраты из свеклы превращаются в организме в оксид азота, который помогает расширять кровеносные сосуды. Это снимает стресс с вашего сердца и может улучшить кровяное давление.

“Хотя свекольный сок - это простой способ получить концентрированные нитраты, и вы, безусловно, можете приготовить их самостоятельно, в магазине Love Beets в холодильнике можно приобрести предварительно приготовленную свеклу и свекольный порошок, который обеспечивает необходимые нитраты, когда вы спешите”, - говорит Джонс.

Терпкая вишня:

Терпкая вишня богата полифенольными антиоксидантами и обладает противовоспалительными свойствами. Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что регулярное употребление терпкого вишневого сока также положительно влияет на уровень холестерина в крови.

“Если вы не хотите пить сок, попробуйте замороженную терпкую вишню для смузи или сушеную терпкую вишню в сочетании с орехами в качестве закуски”, - говорит Джонс. “У Eden Organics есть сушеный сорт, подслащенный концентратом яблочного сока, а не рафинированным сахаром”, - добавляет она в качестве другого варианта.

Фисташки:

Почти 90 процентов жиров, содержащихся в фисташках, - это полезные моно- и полиненасыщенные жиры, а в каждой порции содержится 3 грамма клетчатки. “Для еще более сытных закусок попробуйте замечательные фисташки, обжаренные в чили и обжаренные в меду”, - говорит Джонс.

Цельные зерна:

“В целом диеты, в состав которых регулярно входят цельные злаки, могут снизить риск сердечных заболеваний. Мы видим это благодаря хорошо изученным диетам, таким как DASH и средиземноморский рацион питания, а новое исследование показало, что замена очищенных злаков цельными злаками снижает уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП, а также триглицеридов ”, - говорит Джонс. Вам также не нужно избегать глютена, если у вас нет целиакии.

“На самом деле, исследования показывают, что глютен не связан с риском сердечных заболеваний, но отказ от глютена может повлиять на риск, поскольку он связан с уменьшением потребления полезных для сердца цельных злаков”, - говорит она.

Картофель:

“Когда дело доходит до здоровья сердца, потребление калия важно для кровяного давления, а картофель содержит больше калия на порцию, чем вы найдете в банане (а картофель со сливками содержит больше, чем красновато-коричневый)”, - говорит Джонс.

Они также являются хорошим источником антиоксидантного витамина С. Если вы считаете, что их приготовление занимает слишком много времени, приготовление картофеля в микроволновой печи изменит правила игры.

“Little Potato Company производит наборы для приготовления в микроволновой печи, которые готовятся всего за 5 минут и к тому же поставляются с приправами”, - говорит она.