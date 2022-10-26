Эксперты рассказали, как облегчить боль в ногах при варикозе

После рабочего дня, длительных прогулок и физических нагрузок ноги могут начать ощутимо «гудеть» и болеть. Довольно часто распирающие боли, жар и дискомфорт в ногах мешают заснуть.

Причины варикоза:

От этого недуга никто не застрахован. Человек в группе риска, если весь день работает на ногах, сидит за рулем автомобиля, компьютером, занимается тяжелым физическим трудом. У женщин варикоз нередко развивается из-за нагрузок во время беременности и родов.

Также провоцирующими факторами являются: лишний вес, гормональный дисбаланс, в том числе периоды полового созревания, предменопаузы и менопаузы, прием гормональных препаратов, работа в горячих цехах, посещение бани и сауны, сильный кашель при бронхолегочных заболеваниях.

В группу риска попадают люди с генетической предрасположенностью к варикозу и те, у кого имеются различные деформации опорно-двигательного аппарата: плоскостопие, искривление позвоночника, грыжи. Очень часто варикоз и геморрой развиваются одновременно или одно заболевание «подстегивает» другое.

Почему болят ноги при варикозе:

Человек – существо прямоходящее. Поэтому у нас есть механизм, который помогает движению крови в положении стоя — мышечно-венозная помпа. Когда мышцы голени сокращаются, они сдавливают вены, за счет чего кровь поднимается вверх.

Венозные клапаны не дают крови идти в обратном направлении. Если, по различным причинам, клапаны перестают выполнять свои функции так как нужно, кровь начинает застаиваться. Под давлением крови вены растягиваются, стенки сосудов теряют эластичность. При этом стенки венозного русла воспаляются, кровь застаивается, что еще больше усиливает воспалительный процесс.

Как уменьшить дискомфорт и боль при варикозе:

Для этого нужно снизить давление крови на стенки вен, постараться вернуть сосудам эластичность и простимулировать их работу. В данной статье мы не будем говорить о медикаментозной терапии: все медикаменты, в том числе наружные мази и гели должны назначаться врачом.

Способы, предлагаемые вашему вниманию ниже – физиотерапевтические. Нужно помнить, что эти способы облегчают боль, но не устраняют причину варикозного расширения вен. Чтобы получить лечение нужно обратиться к флебологу и/или сердечно-сосудистому хирургу. А методы облегчения боли, о которых мы говорим можно использовать и для профилактики варикоза.

Поместите ноги на возвышение, выше уровня сердца. Для этого можно подложить под ноги подушки и валики или лечь на пол и положить ноги на кровать. Важно, чтобы вам было достаточно удобно и на вены под коленями не оказывалось сильного давления.

Контрастный душ. Чередование умеренно горячей и холодной воды стимулирует кровообращение и укрепляет стенки сосудов. Понижать температуру нужно медленно.

Обливание ног холодной водой. Когда вы привыкните к контрастному душу, то можно также снимать боли обливаниями холодной водой. Опять-же делайте ее холоднее постепенно. 2-3 минуты под холодным душем помогут снять болевой синдром на какое-то время.