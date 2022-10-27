МИД РФ: Россия имеет право атаковать космическую инфраструктуру США
2022-10-27 01:14
Представитель МИД России Константин Воронцов заявил, что американское правительство использует свои космические технологии в военных целях.
27 октября замглавы МИД России при ООН Константин Воронцов публично заявил, что Соединённые Штаты нарушают все международные договоры, используя космические объекты страны в военных целях, также передавая разведданные противникам Москвы.
"Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах", - уточнил Воронцов.
При этом Константин Воронцов выразил уверенность, что американские космические объекты могут стать легитимными целями вооружённых сил России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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