МИД РФ: Россия имеет право атаковать космическую инфраструктуру США

Представитель МИД России Константин Воронцов заявил, что американское правительство использует свои космические технологии в военных целях.

27 октября замглавы МИД России при ООН Константин Воронцов публично заявил, что Соединённые Штаты нарушают все международные договоры, используя космические объекты страны в военных целях, также передавая разведданные противникам Москвы.

"Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах", - уточнил Воронцов.

При этом Константин Воронцов выразил уверенность, что американские космические объекты могут стать легитимными целями вооружённых сил России.