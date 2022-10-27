США собираются победить Китай в стратегической конкуренции

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США намерены победить Китай в стратегической конкуренции.

Он отметил, что президент США Джо Байден верит в такую победу.

По словам Кирби, это имеет значение и в плане угроз в Индо-Тихоокеанском регионе, к которым США уже готовы.

Вместе с тем Кирби признал, что у США и Китая есть общие интересы, в рамках которых между ними возможно сотрудничество.