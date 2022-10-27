США собираются победить Китай в стратегической конкуренции
2022-10-27 01:32
Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США намерены победить Китай в стратегической конкуренции.
Он отметил, что президент США Джо Байден верит в такую победу.
По словам Кирби, это имеет значение и в плане угроз в Индо-Тихоокеанском регионе, к которым США уже готовы.
Вместе с тем Кирби признал, что у США и Китая есть общие интересы, в рамках которых между ними возможно сотрудничество.
Опубликовано: Светлана Репина
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