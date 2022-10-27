Озимый чеснок: правила высаживания и ухода от опытных садоводов

Преиущества посадки под зиму очевидны: урожай будет крупный и обильный. И вызревают плоды гораздо быстрее, чем у яровых культур.

Преимущество озимого чеснока: он даст урожай почти на месяц раньше весеннего.

Кроме того, луковицы для посадки под зиму всегда более здоровее: без нормального погреба хранить до весны семенные зубчики в хорошем состоянии трудно.

Сажать чеснок осенью надо в сентябре-октябре, ориентируясь на погоду. При этом подготовка земельного участка ведется за месяц до посадочных работ.

Как сажать

Место выбирается с учетом правил севооборота. Высаживать чеснок нельзя там, где раньше росли картошка, лук или чеснок.

Участок надо подобрать повыше, чтобы избежать затопления талой водой. Можно организовать высокую грядку: деревянный короб, наполненный доверху землей.

Место для посадки нужно хорошо напитать органикой. Можно внести на квадратный метр ведро хорошего зрелого компоста, пол литра золы, горсть минеральных удобрений.

Это может быть смесь сульфата калия (2 ст. л.) и двойного суперфосфата (1 ст. л.) или же любая комплексная добавка.

Посадочный материал обеззараживают, погружая на полчаса в слабенький раствор медного купороса.

Далее - сортировка по размеру. Крупные зубки высаживаются реже, мелкие - чаще. Интервал между рядами составляет примерно 20 см, между зубчиками - до 12 см.

Глубина высадки - пять сантиметров, ниже погружать не стоит, чтобы раньше собрать урожай.

По завершении посадки грядку покрывают мульчей - перегноем или торфом. Подойдут сухая ботва, агротекстиль.

Важный момент: чеснок должен пустить корни до прихода морозов, при этом не успев выпустить наверх ростки.

Весной слой мульчи убирается до появления первых всходов, иначе растения начнут загнивать.

Посадить озимый чеснок лучше возле клубники или прямо на грядке, так можно уберечь ягоды от серой гнили.

Летний уход за зимним чесноком традиционный, при пожелтении листьев нужно дать растению азотную подкормку.

Урожай порадует обилием и качеством: на 5 квадратных метров выйдет до 6 кг чеснока с крупными луковичками по 10 зубцов в среднем на каждую.